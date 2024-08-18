انت الأن تتابع خبر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي اليوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بالعمل على تنظيم مؤتمر صحفي اليوم الأحد الموافق 2024/8/18 من أجل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، وسوف يتم ذلك المؤتمر الصحفي في المقر الخاص بوزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الوزارة.
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
- وقد تم إغلاق مكتب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والكليات والمعاهد يوم الجمعة الماضي وذلك وفق الجدول الزمني المحدد لأعمال المرحلة الأولى، كما أنه تم فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى في يوم الاثنين الماضي الموافق 12 من شهر أغسطس الجاري حتى يوم الجمعة 16 أغسطس.
- جدير بالذكر أن مكتب التنسيق بقيادة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالي قد أنهى فرز رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة للقبول في الجامعات والكليات وسوف يتم إعلان النتيجة اليوم في المؤتمر الصحفي.
إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية
- قام السيد عطا مستشار وزير التربية والتعليم العالي بالعمل بالإشارة إلى أن وزير التعليم العالي خلال عقد المؤتمر الصحفي اليوم سوف يتم الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة وموعد فتح موقع تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة، كما أنه أكد على أن القواعد التي قد انطبقت على طلاب المرحلة الأولى سوف تنطبق على طلاب المرحلة الثانية.
- حيث يتم إتاحة فرصة تسجيل 75 رغبة أمام طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد، مع إتاحة تعديل وتغيير الرغبات على موقع التنسيق كما يريد الطالب وذلك خلال الجدول الزمني الخاص بتنسيق المرحلة الثانية وسوف يتم الإعلان عن الجدول والموعد خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي سوق يقوم وزير التعليم العالي بعقده اليوم.