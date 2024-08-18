حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي وتسجيل الغياب إلكترونيًا متخصص بملف التعليم يحسم الجدل

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رياض - احمد صلاح - حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي متخصص بملف التعليم يحسم الجدل.. أفاد الكاتب الصحفي محمود عبد الرحمن، المتخصص في شؤون التعليم، بأن التعديلات والإضافات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم، والتي تشمل جميع الصفوف من الثالث الابتدائي و الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الثانوي، ستدخل حيز التنفيذ هذا العام الدراسي.

حقيقة -إلغاء -الصف السادس الابتدائي

النظام التعليمي السابق

وأشار «عبد الرحمن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، الذي يُبث عبر قناة «دي إم سي»، إلى أن النظام السابق كان يحدد الامتحان الرسمي الأول للطالب في الصف الرابع الابتدائي، ولكن بعد التعديلات الجديدة، أصبح الامتحان الرسمي الأول يُعقد في الصف الثالث الابتدائي.

حسم الجدل حول حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أطلقت لوحة الشرف لتكريم الأوائل على مستوى المحافظة والجمهورية وتحفيزهم، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة حول إلغاء الصف السادس الابتدائي ليست صحيحة.

وأضاف أن الصف السادس الابتدائي سيواصل دراسة باقي مكونات المرحلة الابتدائية لتأهيل الطلاب لدخول المرحلة الإعدادية.

وأشار أيضًا إلى أن مادة اللغة الأجنبية الثانية، التي كانت تتضمن خمس لغات، لن تُدرس في المدارس الحكومية العادية اعتبارًا من هذا العام الدراسي. ومع ذلك، ستُدرس اللغة الأجنبية الثانية في المدارس الحكومية التجريبية، ولكن بشكل منفصل عن المجموع، وستكون المواد الدراسية متاحة للاطلاع فقط.

التعليم توضح حقيقة تسجيل الغياب إلكترونيًا