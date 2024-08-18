بانيايا يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى
فاز فرانشيسكو بانيايا المتوج ببطولة العالم للدراجات النارية مرتين بسباق جائزة النمسا الكبرى اليوم الأحد، ليتقدم بفارق خمس نقاط في صدارة ترتيب بطولة العالم متفوقا على منافسه خورخي مارتن.
وتجاوز متسابق فريق دوكاتي الإيطالي، الذي انطلق من المركز الثاني بعد هيمنته على التجارب الحرة والفوز بسباق السرعة أمس السبت، مارتن من فريق بريما براماك ريسينج في اللفة الثانية.
وبعد تحطيم الرقم القياسي للفة ليحتل مركز أول المنطلقين في حلبة رد بول في سبيلبيرج أمس السبت، احتل مارتن المركز الثاني.
وجاء إنيا باستيانيني متسابق دوكاتي في المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بانيايا يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.