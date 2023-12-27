حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 08:26 صباحاً - مقدمة

يعد كمبوند ايزولا فيلا واحدًا من أرقى المشاريع السكنية في منطقة 6 أكتوبر. يوفر هذا المجتمع السكني الفاخر من شركة المصرية جروب للتطوير العقاري تجربة سكنية فريدة من نوعها. يتميز بتصميمه العصري والمعمار الراقي، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي جميع الاحتياجات. يقع كمبوند ايزولا فيلا في موقع استراتيجي في قلب منطقة 6 أكتوبر، مما يسهل الوصول إلى الخدمات والمرافق الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الكمبوند بالقرب من مناطق حيوية مثل شيراتون المعادي ومول العرب. استثمارك في كمبوند ايزولا فيلا سيمنحك فرصة العيش في بيئة سكنية متكاملة تتميز بالفخامة والراحة.

منطقة 6 أكتوبر ومعالمها الرائعة

تقع منطقة 6 أكتوبر في غرب القاهرة، وتعتبر واحدة من أكثر المناطق الراقية والمزدهرة في مصر. تشتهر هذه المنطقة بتوفرها للعديد من المعالم الرائعة والخدمات الحديثة التي تلبي احتياجات السكان.

بالإضافة إلى ذلك، يقع كمبوند ايزولا فيلا بالقرب من فندق شيراتون القاهرة، مما يوفر وصولًا مريحًا إلى الخدمات والمرافق الرئيسية في المنطقة.

بفضل موقعها المميز وتوافر المعالم الرائعة في منطقة 6 أكتوبر، يعتبر كمبوند ايزولا فيلا خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يبحثون عن حياة مريحة ومتكاملة في مجتمع سكني فاخر.

كمبوند ايزولا فيلا هو مشروع سكني فاخر يقع في منطقة 6 أكتوبر. يتميز بموقعه المميز في قلب المدينة، مما يوفر وصولًا مريحًا إلى الخدمات والمرافق الرئيسية. يعمل كمبوند ايزولا فيلا على توفير تجربة سكنية فريدة تتميز بالرفاهية والهدوء. يتميز التصميم العصري للكمبوند بمساحات مفتوحة وتدفق ضوء طبيعي يملأ الأماكن بالدفء والحيوية. يقدم الكمبوند مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية العصرية التي تلبي احتياجات مختلف السكان. بالإضافة إلى ذلك، يقدم كمبوند ايزولا فيلا مجموعة من الخدمات والمرافق المتاحة مثل المركز الرياضي والمساحات الخضراء الواسعة. يعد كمبوند ايزولا فيلا خيارًا مثاليًا للأفراد والعائلات الذين يبحثون عن نمط حياة فاخر في قلب 6 أكتوبر.

مزايا كمبوند ايزولا فيلا

يتمتع كمبوند ايزولا فيلا بالعديد من المزايا التي تجعله اختيارًا مثاليًا للعيش في قلب 6 أكتوبر. يقدم المجتمع السكني الفاخر تصميمًا راقيًا وعصريًا يجمع بين الأناقة الأوروبية والهوية العربية. يتميز بمجموعة متنوعة من الوحدات السكنية العصرية التي تتناسب مع مختلف الاحتياجات والأذواق. يتمتع السكان أيضًا بوجود حمامات سباحة وصالة مغطاة لممارسة الرياضة والاسترخاء. هذه المزايا تجعل كمبوند ايزولا فيلا خيارًا مثاليًا للحصول على أسلوب حياة رفيع المستوى في قلب 6 أكتوبر.

المعمار الراقي والتصميم العصري

تتميز وحدات كمبوند ايزولا فيلا بالمعمار الراقي والتصميم العصري، حيث يجمع بين الأناقة والتطور التكنولوجي. يتميز التصميم الداخلي بتفاصيل دقيقة ومساحات واسعة تعكس الرفاهية والفخامة. تم تصميم المباني بأسلوب فريد يتناسب مع ذوق العملاء واحتياجاتهم.

كما يتميز المشروع بالتركيز على استخدام المواد عالية الجودة والتشطيبات الفاخرة. يعكس المعمار الراقي لكمبوند ايزولا فيلا جوهر الحياة العصرية في منطقة 6 أكتوبر. بفضل هذا التصميم العالي الجودة، يعد كمبوند ايزولا فيلا خيارًا مثاليًا للسكن الراقي في القاهرة الكبرى. كما يعد كمبوند ايزولا 6 أكتوبر مصدرًا للفخامة والتميز في قلب المدينة.

حمامات السباحة والصالة المغطاة

تعتبر حمامات السباحة والصالة المغطاة من أبرز المزايا التي يقدمها كمبوند ايزولا فيلا في منطقة 6 أكتوبر. يتميز المجتمع السكني بوجود مجموعة من حمامات السباحة الجميلة والمصممة بشكل فريد، حيث يمكن للسكان الاستمتاع بأوقات ممتعة ومنعشة في الماء النقي والمناظر الخلابة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر صالة مغطاة ومجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على اللياقة البدنية.

سواء كنت ترغب في الاسترخاء في حمام السباحة أو ممارسة التمارين الرياضية في الصالة المغطاة، ستجد في كمبوند ايزولا فيلا كل ما تحتاجه لتجربة راحة واسترخاء شاملة. تعد هذه المرافق الرائعة جزءًا من رؤية كمبوند ايزولا فيلا لتوفير أسلوب حياة مريح ومتكامل للسكان.

موقع كمبوند ايزولا فيلا

يتمتع كمبوند ايزولا فيلا بموقع استراتيجي متميز في منطقة 6 أكتوبر، حيث يعتبر هذا الموقع المثالي واحدًا من أهم مزايا المشروع. يقع الكمبوند في قلب مدينة 6 أكتوبر، بالقرب من المناطق الحيوية والمراكز التجارية الرئيسية، مما يسهل ويساهم في توفير أسلوب حياة مريح ومتكامل للسكان. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الموقع بقربه من منطقة كمبوند ايزولا شيراتون، مما يوفر للسكان وصولًا سهلاً إلى الخدمات والمرافق الرئيسية في المنطقة. استثمارك في كمبوند ايزولا فيلا سيضمن لك الاستفادة من جميع المزايا والراحة التي يوفرها الموقع المتميز.

موقع استراتيجي في قلب 6 أكتوبر

يتميز كمبوند ايزولا فيلا بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة 6 أكتوبر. يقع المشروع في موقع متميز ومركزي، مما يوفر سهولة الوصول إلى المناطق الحيوية والمرافق الرئيسية في المدينة. يقع كمبوند ايزولا فيلا بالقرب من مدخل 6 أكتوبر وميدان جهينة، ويبعد فقط بضع دقائق عن مول مصر ونادي الجزيرة ومستشفى دار الفؤاد. كما أنه يتميز بقربه من مشروع ايزولا شيراتون، مما يضيف للسكان مجموعة من المرافق والخدمات الفاخرة في متناول اليد. توفر هذه المواقع المتميزة سهولة الوصول إلى الخدمات الضرورية وتجربة حياة مريحة ومتكاملة في كمبوند ايزولا فيلا في 6 أكتوبر.

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قربه من معالم مدينة 6 أكتوبر

يتمتع كمبوند ايزولا فيلا بموقع مميز في منطقة 6 أكتوبر، مما يجعله قريبًا من العديد من المعالم السياحية والخدمات الرئيسية في المنطقة. يقع الكمبوند على بُعد مسافة قصيرة من مدينة 6 أكتوبر ومركز المدينة التجاري ومول العرب، حيث يمكن للسكان الاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام في المطاعم الراقية. بالإضافة إلى ذلك، يقع كمبوند ايزولا فيلا بالقرب من كمبوند ايزولا شيراتون ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مما يوفر فرصًا ممتازة للترفيه والتعليم. بفضل موقعه المركزي، يوفر كمبوند ايزولا فيلا سهولة الوصول إلى جميع المرافق والخدمات التي يحتاجها السكان.

التقسيط والعروض

يقدم كمبوند ايزولا فيلا عروضًا مغرية للتقسيط لجعل عملية الشراء أكثر سهولة ويسرًا للعملاء. يمكنك الاستفادة من خطط التقسيط الميسرة التي تتيح لك الدفع على مدار 7 سنوات، مع دفعة مقدم 10%. بفضل هذه الخطط المرنة، يمكنك الاستمتاع بمنزل أحلامك في كمبوند ايزولا فيلا بسهولة وبأسعار تناسب ميزانيتك. كما يتم تقديم عروض وخصومات حصرية للحجز المبكر، حيث يمكنك الحصول على تخفيضات ومزايا إضافية. لا تفوت فرصة الاستثمار في كمبوند ايزولا فيلا والاستمتاع بأسلوب حياة فاخر في منطقة 6 أكتوبر.

تفاصيل التقسيط على 7 سنوات ودفع مقدم 10%

تقدم كمبوند ايزولا فيلا 6 أكتوبر خطة سداد مرنة وميسرة للمشترين. يُمكن للعملاء الاستفادة من خيار التقسيط على مدى 7 سنوات، مما يوفر لهم فرصة لتحقيق حلم الحصول على مسكن راقٍ في منطقة 6 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحجز دفعة مقدمة تبلغ 10% فقط من قيمة الوحدة السكنية المختارة.

مع خطة التقسيط الميسرة، يمكن للمشترين الاستمتاع بالعيش في كمبوند ايزولا فيلا والاستفادة من جميع المرافق والخدمات المتاحة، مثل حمامات السباحة والصالة المغطاة والمساحات الخضراء الواسعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشترين الاستفادة من العروض والخصومات المتاحة للحجز في كمبوند ايزولا فيلا.

لا تفوت فرصة العيش في هذا المجتمع الراقي والاستفادة من خطة التقسيط الميسرة على مدى 7 سنوات ودفع مقدم 10% في كمبوند ايزولا فيلا في منطقة 6 أكتوبر. احجز وحدتك الآن واستمتع بأسلوب حياة مترف وراحة حديثة في قلب كمبوند ايزولا.

العروض والخصومات المتاحة للحجز

يقدم كمبوند ايزولا فيلا عروضًا وخصومات مغرية للحجز. يمكنك الاستفادة من العروض الحصرية التي تقدمها الشركة المطورة للمشروع، بما في ذلك خيارات التقسيط المرنة على مدار 7 سنوات وفقًا للشروط والأحكام المعينة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خصومات خاصة للعملاء الذين يقومون بالحجز المبكر. يعد هذا فرصة رائعة للاستفادة من العروض الحصرية والتمتع بالمزايا المتنوعة التي يقدمها كمبوند ايزولا فيلا في قلب منطقة 6 أكتوبر. لا تفوت الفرصة واحجز وحدتك الآن في كمبوند ايزولا فيلا واستمتع بأسلوب حياة فاخر ومريح.

الرفاهية في أبهى صورها بكمبوند ايزولا فيلا!

يعد كمبوند ايزولا في منطقة 6 أكتوبر مكانًا يجسد الرفاهية في أبهى صورها. يتميز المجتمع السكني بتصميمه الأنيق والأوروبي الذي يمزج بين الأناقة والراحة. يتمتع سكان كمبوند ايزولا بمساحات سكنية فاخرة تلبي جميع احتياجاتهم وتوفر لهم جوًا من الهدوء والاسترخاء. يتمتع الكمبوند أيضًا بمرافق فاخرة مثل المسابح والنوافير والمناطق الخضراء، بالإضافة إلى مركز رياضي مجهز بأحدث التجهيزات. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع سكان كمبوند ايزولا فيلا بإطلالات رائعة على المنطقة المحيطة، مما يضيف لمسة من الجمال والفخامة إلى حياتهم اليومية. استمتع بأسلوب حياة مترف وراحة في كمبوند ايزولا فيلا!

مساحات تناسب جميع الاحتياجات

يضم كمبوند ايزولا 6 أكتوبر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تلبي جميع احتياجات المقيمين. تتراوح مساحات الوحدات في الكمبوند من الشقق الصغيرة إلى الفيلات الفاخرة، مما يوفر خيارات متنوعة للعائلات والأفراد. سواء كنت تبحث عن شقة مريحة بغرفة نوم واحدة أو فيلا فسيحة بعدة غرف نوم، ستجد ما يناسب احتياجاتك في كمبوند ايزولا فيلا. بفضل تصميمها العصري والمساحات الواسعة، توفر الوحدات بيئة سكنية فاخرة ومريحة للسكان. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار الوحدة التي تناسب ذوقك واحتياجاتك من بين مجموعة متنوعة من التصاميم المعمارية الفريدة في كمبوند ايزولا فيلا. سواء كنت تبحث عن مساحة صغيرة ومرنة أو مساحة كبيرة وفخمة، ستجد ما تبحث عنه في هذا المجتمع السكني الراقي.

إطلالات مميزة على منطقة 6 أكتوبر

يتمتع كمبوند ايزولا فيلا بإطلالات مميزة على منطقة 6 أكتوبر، حيث يتمتع السكان بمناظر خلابة للمنطقة المحيطة. يمكن للسكان الاستمتاع بإطلالات جميلة على المساحات الخضراء الواسعة والمناظر الطبيعية المدهشة. بفضل موقعه الاستراتيجي، يتيح كمبوند ايزولا فيلا للسكان الاستمتاع بإطلالات ساحرة على المدينة، مع إمكانية مشاهدة المعالم الرئيسية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر كمبوند ايزولا فيلا إطلالات مميزة على ايزولا شيراتون، مما يضيف للسكان جوًا ساحرًا ومناظر استثنائية للعيش الراقي في قلب 6 أكتوبر.

الخدمات والأنشطة المتاحة

توفر كمبوند ايزولا فيلا العديد من الخدمات والأنشطة المتاحة لسكانه. يوجد مركز رياضي مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات لممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على لياقة الجسم. كما تتوفر مساحات خضراء واسعة حيث يمكن للسكان الاستمتاع بالهواء النقي والطبيعة الجميلة. يوجد أيضًا أماكن للعب الأطفال والترفيه، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم والتفاعل مع بقية الأطفال في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر في كمبوند ايزولا فيلا سوبر ماركت ومحلات تجارية لتلبية احتياجات السكان اليومية. يمكن للسكان أيضًا الاستمتاع بالمطاعم والمقاهي المتوفرة في المنطقة المحيطة بالمجتمع. بفضل هذه الخدمات والأنشطة المتنوعة، يمكن لسكان كمبوند ايزولا فيلا الاستمتاع بأسلوب حياة مريح ومميز.

مركز رياضي ومساحات خضراء واسعة

يوفر كمبوند ايزولا فيلا في منطقة 6 أكتوبر مجموعة من المرافق والخدمات الترفيهية التي تلبي احتياجات السكان بشكل كامل. يتميز المجتمع السكني بوجود مركز رياضي حديث مجهز بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكمبوند على مساحات خضراء واسعة توفر بيئة هادئة ومريحة للسكان للاستمتاع بأوقات الاسترخاء والترفيه. يعد كمبوند ايزولا فيلا مكانًا مثاليًا لممارسة الرياضة والاستمتاع بالهواء الطلق في جو من الهدوء والجمال الطبيعي. تتوفر أيضًا مناطق مخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات للسكان الذين يحبون النشاطات الرياضية في الهواء الطلق.

أماكن للعب الأطفال والترفيه

يوفر كمبوند ايزولا فيلا في منطقة 6 أكتوبر العديد من المرافق والأماكن المخصصة للعب الأطفال والترفيه. يسعى المجتمع السكني إلى توفير بيئة آمنة وممتعة للأطفال للاستمتاع واللعب. يتضمن المشروع مناطق خضراء واسعة حيث يمكن للأطفال الجري واللعب بحرية. كما يتوفر ملعب كرة قدم وملاعب تنس وملاعب كرة السلة لممارسة الأنشطة الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكمبوند على مناطق مخصصة للألعاب والمراكز الترفيهية التي تضم ألعابًا متنوعة ومسلية للأطفال. بالتأكيد، سيستمتع الأطفال بوقتهم ويتمتعون بتجربة لا تُنسى في كمبوند ايزولا فيلا.

كمبوند ايزولا: نمط حياة يعكس شخصيتك!

يعد كمبوند ايزولا فيلا في منطقة 6 أكتوبر أكثر من مجرد مجتمع سكني فاخر، بل هو نمط حياة يعكس شخصيتك الفريدة. تم تصميم هذا المجمع السكني بعناية لتلبية جميع احتياجاتك ورغباتك، حيث يقدم لك أفضل ما في عالم الرفاهية والراحة. بفضل تصميمه الأوروبي الأنيق والمعمار الراقي، يوفر كمبوند ايزولا فيلا مساحات سكنية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات. تستطيع الاستمتاع بإطلالات مميزة على المنطقة المحيطة والاسترخاء في حمامات السباحة أو الصالة المغطاة. يضم المجتمع العديد من الخدمات والأنشطة مثل المركز الرياضي والمساحات الخضراء وأماكن للعب الأطفال. اختيارك للعيش في كمبوند ايزولا فيلا يعكس ذوقك الرفيع واهتمامك بجودة الحياة.

توفر المجتمع السكني لجميع مستلزمات الحياة العصرية

يوفر كمبوند ايزولا فيلا في 6 أكتوبر المجتمع السكني المثالي لجميع مستلزمات الحياة العصرية. يضم المجتمع العديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان بشكل كامل. يتميز الكمبوند بوجود مركز رياضي مجهز بأحدث المعدات، حيث يمكن للسكان ممارسة التمارين الرياضية والاستمتاع باللياقة البدنية. كما يضم المجتمع مساحات خضراء واسعة وحدائق جميلة توفر بيئة هادئة ومنعشة للتنزه والاستمتاع بالهواء الطلق. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أماكن للعب الأطفال والترفيه، مما يتيح للأطفال فرصة قضاء وقت ممتع وآمن في الهواء الطلق. يعد كمبوند ايزولا فيلا في 6 أكتوبر وجهة سكنية فاخرة توفر للسكان أسلوب حياة عصري ومريح.

اسلوب حياة مترف ورفاهية في كمبوند ايزولا

يعكس كمبوند ايزولا فيلا في منطقة 6 أكتوبر أسلوب حياة مترف ورفاهية. يقدم المجتمع السكني تجربة استثنائية للسكان، حيث يجتمع الفخامة والتصميم العصري لخلق بيئة سكنية فريدة. يوفر الكمبوند المساحات الشاسعة والمرافق العصرية التي تلبي جميع احتياجات السكان، بما في ذلك المركز الرياضي والمساحات الخضراء الواسعة. يوفر أيضًا أماكن للعب الأطفال والترفيه، مما يسمح للأسر بالاستمتاع بأنشطة ممتعة في الهواء الطلق. بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب منطقة 6 أكتوبر، يمكن للسكان الاستفادة من قربهم من المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز التجارية الرئيسية. يعد كمبوند ايزولا فيلا ملاذًا مثاليًا لمن يبحثون عن نمط حياة مترف ورفاهية.

الأسعار والمساحات المتاحة في كمبوند ايزولا

تتوفر في كمبوند ايزولا فيلا 6 أكتوبر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة تناسب احتياجات العملاء. تبدأ الأسعار في الكمبوند من 2.8 مليون جنيه مصري وتصل إلى 10 مليون جنيه مصري، وذلك حسب نوع وحجم الوحدة. يتميز كمبوند ايزولا فيلا بأنه يوفر خيارات تمويل مرنة وخطط سداد ميسرة تصل إلى 7 سنوات. يمكن للعملاء الاستفادة أيضًا من العروض والخصومات المتاحة للحجز المبكر. تعتبر هذه الأسعار والمساحات المتاحة فرصة رائعة للاستثمار في كمبوند ايزولا فيلا والاستمتاع بأسلوب حياة مترف وفاخر في قلب منطقة 6 أكتوبر.

تفاصيل الأسعار والمساحات المختلفة للوحدات السكنية

توفر كمبوند ايزولا فيلا وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف العملاء. تتراوح مساحة الوحدات من 150 إلى 400 متر مربع، مما يوفر خيارات واسعة للاختيار. تم تصميم الوحدات بأعلى مستويات الجودة والتشطيبات الفاخرة لضمان الراحة والفخامة. تتميز الوحدات بتصميمات عصرية ومساحات مفتوحة تعزز التدفق الطبيعي للضوء والهواء. تتوفر خيارات متعددة من الغرف والحمامات لتلبية احتياجات العائلات المختلفة. تتميز الوحدات أيضًا بإطلالات مميزة على المنطقة المحيطة والمساحات الخضراء المورقة. تعتبر أسعار وحدات كمبوند ايزولا فيلا معقولة وتناسب مختلف الأفراد وتتوفر خطط دفع مرنة. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول أسعار وتفاصيل الوحدات السكنية عن طريق التواصل مع فريق المبيعات في كمبوند ايزولا فيلا.

طرق الدفع والتقسيط في كمبوند ايزولا

تقدم كمبوند ايزولا فيلا في منطقة 6 أكتوبر خيارات مرنة للدفع والتقسيط، مما يسهل على العملاء الحصول على وحدتهم السكنية المثالية. يتم تقديم خطط سداد تصل إلى 7 سنوات، مما يوفر فرصة للعملاء لتحقيق أحلامهم بالتملك بأسلوب مريح ومرن. يمكن للعملاء دفع مقدم يبلغ 10% فقط من قيمة الوحدة، مع إمكانية التقسيط المريح على مدى سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم عروض وخصومات مميزة للحجز المبكر والدفع النقدي. استفد من هذه الفرصة الرائعة واحجز وحدتك في كمبوند ايزولا فيلا الآن.

نبذة عن المطور العقاري لكمبوند ايزولا

تعتبر شركة المصرية جروب للتطوير العقاري وراء إنشاء مشروع كمبوند ايزولا فيلا. تتميز الشركة بخبرتها الواسعة في صناعة العقارات، وتاريخها الممتد من النجاحات والإنجازات العديدة. تهدف المصرية جروب إلى تقديم الجودة العالية والابتكار في كل مشروع يقومون به.

بفضل مهاراتهم واحترافيتهم، تمكنوا من إنشاء كمبوند ايزولا فيلا كمجتمع سكني راقٍ يجمع بين الفخامة والراحة. بالإضافة إلى ذلك، تعد شركة المصرية جروب شريكًا استراتيجيًا لكمبوند ايزولا شيراتو، والذي يعد أحد أبرز المشاريع العقارية في منطقة 6 أكتوبر.