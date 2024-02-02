الكهرباء تكشف حيل المُتلاعبين وسارقي التيار في العدادات الكارت.. اعرف إزاي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال الفترة الحالية تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إعداد حملات تفتيش على العدادات مسبقة الدفع، وذلك في كافة شركات التوزيع في كافة محافظات الجمهورية، بالأخص عقب الإعلان عن رفع أسعار الكهرباء، وذلك من أجل كشف التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي، حيث تعرضت شركات الكهرباء إلى خسارة 2 مليار في العام بسبب السرقة.

طرق سرقة الكهرباء

تم التوضيح من فني كهربائي في إحدى شركات التوزيع أنه تم ضبط سارقي التيار الكهربائي بطرق عديدة غير شرعية تتمثل في الآتي:

تتم سرقة الكهرباء من خلال الحصول على تيار كهربائي من الكوفريه العمومي الموصل بالتيار، حيث يتم توصيل السلك بالكوفريه بشكل مباشر.

يمكن السرقة أيضا عبر نزع غطاء عطاء العداد للاسفل، وذلك لتواجد الأطراف المتداخلة للمنزل، مما يعمل على إيقاف العديد عن العمل دون توقف الكهرباء في المنزل.

إمكانية السرقة من خلال تركيب سكنية الكهرباء وتخبئتها في مكان، ومن ثم وصلة من الخارج السكينة الثلاثية، ثم وصلة من السكينة للعداد.

وتتم سرقة الكهرباء عبر فتح العداد ووضع مقومات للحد من استهلاك الكهرباء، والعمل على تلف أي من مكونات بوردة.

إمكانية السرقة عبر استعمال ريموت كنترول لإيقاف العداد ومن ثم إعادة توصيله من اللوحة العمومية لكي لا يمكن للعداد حساب قيمة الاستهلاك.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تم التشديد على عقوبة سرقة التيار الكهربائي، حيث نصت المادة على أن من يقوم بالسرقة سوف يعاقب بالحبس لمدة ليست أقل من 6 أشهر، ويدفع غرامة مالية ليست أقل من 10000 جنيه، وليست أكثر من 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن المادة رقم 71 نصت على أن هذا القانون سوف ينفذ على من يساعد على هذه السرقة.