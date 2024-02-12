ضبط 802 طن سلع تموينية احتكرها تجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 04:29 مساءً - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (611) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (802 طن سلع تموينية أبرزها "252 طن أرز، 106 طن دقيق، 37 طن سكر، 279 طن أعلاف حيوانية" - 126 ألف لتر مواد بترولية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.