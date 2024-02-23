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أحمد جودة - القاهرة - وظائف الشهر العقاري 2024 تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة "تابع التفاصيل"، أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن بدء استقبال طلبات التقديم الإلكتروني لوظيفة كتاب العدل، والتي تتضمن مرتبات تتراوح بين 6 آلاف وحتى 11 ألف جنيه مصري، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة.

يتمتع الموظف بفرص للحصول على عمولات إضافية وحوافز، بالإضافة إلى التأمينات الصحية والاجتماعية، شريطة توافر الشروط المطلوبة للتقديم.

وظائف الشهر العقاري

يمكنك التقديم للالتحاق بوظائف الشهر العقاري بشكل إلكتروني يسير باتباع التعليمات التالية:

قم بالدخول إلى البوابة الرسمية الإلكترونية للوظائف الحكومية “من هنا“.

اضغط على تبويب “الوظائف” المتواجد بالواجهة الرئيسية.

سيظهر على الفور أمامك كافة الوظائف المعلن عنها من قبل مصلحة الشهر العقاري.

قم بالضغط على الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها.

أدخل كافة البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لذلك.

ارفع جميع الأوراق والمستندات عبر بوابة الوظائف الحكومية.

سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة، ومن ثم التواصل معك، ذلك في حالة قبول الطلب.

شروط التقديم في وظائف مصلحة الشهر العقاري

توجد مجموعة شروط ومتطلبات يتوجب على المتقدم استيفاؤها، وذلك لكي يتمكن من التقديم على الوظيفة ومن ثم القبول، والتي تتمثل في النقاط التالية:

الحصول على المؤهل الدراسي المناسب مع الوظيفة التي يتقدم عليها شرط أساسي للتقديم والقبول.

ينبغي أن يكون المتقدم قد قام بتنفيذ الخدمة العسكرية أو الحصول على إعفاء من هذا التجنيد.

من الضروري أن يجيد المتقدم استخدام الكمبيوتر.

يشترط أن يجتاز المتقدم كافة الإختبارات الخاصة بالتقديم والمقابلة الشخصية.

من اللازم امتلاك المتقدم الخبرات الكافية في المجال الخاص بالوظيفة التي سوف يتقدم إليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مصلحة الشهر العقاري

سنعرض فيما هو آت مجموعة من الأوراق والمستندات اللازم إحضارها والضرورية لإتمام عملية التقديم بنجاح: