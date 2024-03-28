نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رسميا موعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح البحوث الفلكية، أن هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 إبريل 2024.

وتابع: "ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 إبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 عيد الفطر المبارك.