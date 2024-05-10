نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقى المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة لبحث إنشاء متحف للري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، حيث رحب الدكتور سويلمسانز معربا عن سعادته بزيارتها لمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو ما يعد فرصه لتفقد المكتبة المركزية بالوزارةوالموقع المقترح لإنشاء متحف للرى بمقر الوزارة.



وأشار الدكتور سويلم لما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهرالنيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لقيام منظمة اليونسكو بحماية التراث العالميللري فى مصر بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى من خلال "برنامج متحف المياه" التابع لليونسكو للحفاظ علي تراثالوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثيبإعتباره احد محاور التعاون مع اليونسكو، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور) في ظل ماتمتلكه اليونسكو من إمكانيات متميزة في هذا المجال، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر، والإستفادة أيضا منبرنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر.



وأشاد سويلم بالقرار الصادر مؤخرًا عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بإجماع أعضائه وبدعم الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها١٩٤ دولة والذى يتضمن دعم الدول أعضاء المنظمة للمبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخىAWARe، مؤكدًا على أهمية إستمرار دعم اليونسكو للمبادرة، وتوفير التمويلات اللازمة لتدريب ورفع قدرات العاملين في قطاع المياهبالدول الإفريقية وعرض إحتياجات الدول من المشروعات المقترحة للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه.



كما أشاد سويلم برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيزالتعاون مع اليونسكو للإستمرار فى تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة للإستفادةمن القدرات المتميزة التى تمتلكها المنظمة والاستفادة فى نفس الوقت من القدرات اللوجيستية المتميزة التى تمتلكها الوزارة والمتمثلة فى مركزالتدريب الإقليمي والذى تم تدشينه ليصبح مركزًا افريقيا للمياه والتكيف المناخي، حيث يمكن الإستفادة من قدرات اليونسكو فى مجالتحليل البيانات لتحسين جودة البرامج التدريبية المنفذة بالمركز، والاستفادة أيضا من "منصة اليونسكو" لتوفير تمويلات للدورات التدريبية.



وعقب اللقاء قامت نوريا سانز بتفقد المكتبة المركزية بالوزارة والتعرف على ما تحتويه من مقتنيات هامة، كما تم عقد اجتماع مع عدد منمسئولى الوزارة للترتيب لإنشاء متحف بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتفقد عدد من المواقع المقترح إنشاء المتحف بها.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء