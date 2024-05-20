أخبار اليمن : نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعينكشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، عن نزوح 810 آلاف فلسطيني قسراً من مدينة رفح جنوب قطاع غزة عقب هجمات جيش الاحتلال العنيفة خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "النزوح مستمر في غزة، وتفيد التقديرات بأن أكثر من 810 آلاف شخص نزحوا من رفح خلال الأسبوعين الماضيين بحثا عن الأمان".

وأضافت أنه "في كل مرة تُشرد فيها عائلات، فإن حياتهم تتعرض لخطر جسيم، ويضطرون إلى ترك كل شيء خلفهم، بحثا عن الأمان، لكن لا توجد منطقة آمنة"، مجددة دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا شاملة ضد قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 35 ألف شهيد وأكثر من 79 ألف جريح، فيما لا يزال آلاف تحت الأنقاض.