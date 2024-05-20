"القومية للأنفاق": تصميم كل محطات المترو لتناسب ذوى الاحتياجات الخاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 12:32 صباحاً - تحدث الدكتور المهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن الخط الثالث لمترو الأنفاق، قائلا:" إجمالى الأعمال اللى تمت منذ عام 1983 حتى عام 2024 وإجمالى حجم الأطوال فى الهيئة حوالى 171 كيلو متر".

وأضاف طارق جويلى خلال لقاء كاميرا برنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن خلال 30 سنة تم إضافة 60 كم فقط للشبكة بعدد محطات حوالى 50 محطة، ومن 2014 حتى عام 2024 تم إضافة 111 كم خطوط جر سككى كهربائى للشبكة بإجمالى 46 محطة.

ولفت طارق جويلى إلى أن الخط الثالث مهم يربط شرق العاصمة بغربها وعدد كبير من الخطوط ببعضها، ونقوم بعمل أسانسير مجهز لكبار السن من منسوب الشارع ومنسوب التذاكر لمنسوب الرصيف، وعمل بلاطات بارزة لذوى الهمم من منسوب الشارع حتى منسوب الرصيف، بالإضافة للإذاعة وشاشات مضيئة لفاقدى السمع، مؤكدا أن كل المحطات تم تصميمها لتناسب ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

وأوضح طارق جويلى، أن هناك معايير لاختيار المحطات، ومستهدف فى 2030 أن يكون لديا 2750 كم شبكة نقل سككى كهربائى، وسيكون لدينا مونوريل شرق وغرب، و4 خطوط شبكة قطار السريع واستكمال القطار الخفيف بمراحله المختلفة.