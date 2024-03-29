نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إستمرار تكثيف حملات الكشف تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث انخفاض نسب التعاطي من 8 % عام 2019 إلى 1 % حاليًا، لافته إلى تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان، حيث قام صندوق مكافحة الإدمان بمُضاعفة عدد الآسرة الحكومية خلال السنوات الأربعة الماضية ووصل عدد المراكز العلاجية الشركة والتابعة إلي 30 مركز علاجي؛ وبلغ عدد المُترديين علي العلاج ما يقرب من 170 ألف مُتردد سنويًا.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تستعد حاليًا لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028) برعاية رئيس الجمهورية وهي الخطة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ويمثل المكون الإعلامي أحد أهم محاورها.

وتوجهت "القباج "بالشكر لصُناع الدراما هذا العام وللشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية لدورها البارز في الحد من مشاهد التعاطي في دراما شهر رمضان؛ حيث أظهرت نتائج المرصد الإعلامي للصندوق تراجع مشاهد التعاطي لتصل إلى 0،3%، بينما وصلت مشاهد التدخين إلى أقل من 3% من إجمالي المشاهد الزمنية للدراما في أول 10 أيام من دراما رمضان هذا العام بعدما كانت مشاهد التدخين والمخدرات تصل إلى 13 % في عام 2014 من إجمالي المساحة الزمنية لدراما شهر رمضان.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.