نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة الإدمان: "أنت أقوى" ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأثر المجتمعي لسلسلة الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" مؤكدا أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية من خلال تحديد مدى انتشار وتفاقم مشكلة التعاطي واستطلاعات الرأي عن المفاهيم المغلوطة حيث أن فلسفة الحملة تعتمد على تفنيد المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات والتنوع في الفئات المستهدفة ، لافتا إلى ان الحملة ساهمت في زيادة عدد المتقدمين للعلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023 " لـ 400 % وبلغت طلبات العلاج 170 ألف مريض" جديد ومتابعة " خلال 2023 بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014 بما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعي بخطورة الإدمان وأيضا الثقة في الخدمات المقدمة من جانب الصندوق كما حققت الحملة أكثر من 165 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تراكمي خلال مراحلها السابقة، كما أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمرات الدولية كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي في مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.

جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

وأضاف "عثمان" أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان تعتبر مرشدا للوضع لمشكلة التعاطي وتواكبا مع تنامى الطلب على العلاج تم التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 30 مركز علاجي فى 19 محافظة مقارنة بـ 12 مركز علاجي في 7 محافظات عام.2014