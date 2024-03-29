نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالب أولياء أمور منظومة التعليم الجديدة بشأن المرحلة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أولياء أمور تلاميذ المرحلة الابتدائية بمنظومة التعليم الجديدة، معرفة ملامح شكل المرحلة الإعدادية المنظومة 2.0 للمرحلة الإعدادية.

وطالبت فاطمة فتحي ولي أمر، ومؤسس تعليم بلا حدود، وزارة التربية والتعليم، بضرورة الرد على كافة التساؤلات فيما يخص منظومة 2.0 للمرحلة الإعدادية.

وجاءت التساؤلات كالتالي:

١_موقف اللغة الثانية هل هي ماده تضاف إلى المجموع أو ماده غير مضافة وهل هناك معلمين تم توفيرهم لتعليم اللغة الثانية في المدارس، خاصة أن دراسة اللغة الأجنبية الثانية موجودة في التجريبيات، وتساءلت هل الوزارة استعدت لتوفير مدرسين اللغات للمدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية !!.

٢_المهارات والتكنولوجيا هل على نفس وضع المرحلة الابتدائية من حيث أنها مواد مجموع !!.

٣_هل سيكون هناك تدريب لمعلمين المرحلة الإعدادية!!.

٤_شكل المناهج وهل توفر المنهج وهل ممكن يكون على الموقع بعد امتحانات الثانوية أم سيظل متأخر ويعرف بعد صدور الكتب الخارجية!!.

٥_طريقة احتساب الدرجات هل هتفضل زي ابتدائي امتحانات شهر ومهام ولا هتتلغي المهام الأدائية !!.

٦_كثافة المنهج وهل سيكون متناسب مع العام الدراسي المصري أم ستستمر معاناه أولياء الأمور والمعلمين والطلبة مع الكم.

٧_هل من الممكن أن نشهد الميدتيرم المنتهي في القريب العاجل!



٨_موقف كتب التجريبيات بعد حرمانهم من الكتب المشتركة رغم أن قانون ٢٨٥ مازال ساريا ولم يتغير.