نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر أبريل وزيادة الرواتب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب شهر أبريل وتزامنه مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات المرتبات.

في هذا السياق، سنقدم تفاصيل حول موعد صرف مرتباتهم ومعاشاتهم في شهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

من المقرر أن تبدأ أيام الصرف لشهر أبريل 2024 في 21 أبريل وتستمر حتى 25 أبريل لعام 2024.

يجدر بالذكر أنه تم التأكيد على أن صرف المرتبات سيكون بعد عيد الفطر.

زيادة الرواتب

أعلن شريف خيري، المسؤول عن الحسابات في الشؤون المالية، عن الزيادة الجديدة في الرواتب لشهر أبريل، والتي ستكون حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

موظفو الدرجة الثالثة: سيرتفع راتبهم إلى 6000 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة: سيرتفع راتبهم إلى 7000 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية: سيرتفع راتبهم إلى 7500 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى: سيرتفع راتبهم إلى 8000 جنيه.

موظفو الدرجة العليا: سيرتفع راتبهم إلى 9200 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل

يمكن الآن الاستعلام عن قيمة معاشات شهر أبريل بسهولة ويسر عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.

إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.الضغط على زر "قيمة المعاش" وإدخال البيانات المطلوبة.

انتظار حتى يتم حساب قيمة المعاش بناءً على المعلومات المقدمة.استعراض تفاصيل المعاش لشهر أبريل بعد تطبيق الزيادة الجديدة.

وسائل الصرف

يمكن الآن الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال هيئات البريد أو المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تنظيم عملية الصرف لتجنب الازدحام.