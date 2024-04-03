الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية: واثقون من الإنجازات القوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 03:32 مساءً -

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء سيادته لليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية جديدة.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك ثقته الكبيرة بأن الفترة الرئاسية المقبلة ستشهد تطورات وإنجازات قوية تعزز مكانةَ مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، كما عهدنا خلال السنوات الماضية، متمنين لفخامة الرئيس دوام السداد والتوفيق في مهمته الكبيرة، وأن يوفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وللشعب المصري بالتقدم والازدهار.