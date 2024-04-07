مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين يلتقي بوزير الثقافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 05:28 مساءً - التقى مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، اليوم، رئيس المجلس بوزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور وكيل الاتحاد أحمد بدير، وأمين الصندوق أحمد رشاد، والأمين العام محمد عبد المنعم، أعضاء مجلس الإدارة؛ محمود خلف ومحمود عبد النبي ونيفين التهامي.

ورحبت وزيرة الثقافة، بمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، وأعربت عن تمنياتها لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين بتشكيله الجديد بالتوفيق في تحقيق أهدافه، مؤكدة على دعم وزارة الثقافة الكامل للاتحاد، كما أثنت الوزيرة على الدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد في دعم صناعة النشر في مصر.

وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران على أهمية دور وزارة الثقافة في دعم صناعة النشر المصرية، باعتبارها أحد أكبر الصناعات الثقافية في مصر والعالم العربي، وأحد أهم ركائز قوى مصر الناعمة، و اثنى زهران على دور معالي الوزيرة الملحوظ في هذا الصدد مؤكداً ضرورة التعاون المستمر بين الوزارة والاتحاد من أجل النهوض بالكتاب باعتباره أهم المنتجات الثقافية وأغزرها انتاجا.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع عدة موضوعات عاجلة، ومنها:

1- تشكيل لجنة لمناقشة مشروع تعديل قانون اتحاد الناشرين المصريين من أجل عرضه على الجهات التشريعية في أسرع فرصة

2- زيادة تمثيل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين في اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ورفع مستوى التعاون مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للكتاب من أجل تطوير معرض الكتاب الأهم والأكبر في العالم العربي

3- مواصلة الجهود الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه الناشرين المصريين في استصدار أرقام إيداع و الإسراع في الجهود المتعلقة برقمنة كل الإجراءات الخاصة بذلك

4- زيادة الدعم المالي السنوي المقدم من وزارة الثقافة لاتحاد الناشرين المصريين

وسيقوم مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ هذه الموضوعات مع الوزارة، وموافاة السادة الأعضاء بالمستجدات أولا بأول.