مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من كنيستي المارونية والأرمن الكاثوليك للتهنئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 03:31 مساءً - استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا رفيع المستوى من رئاسة كنيستي المارونية والأرمن الكاثوليك؛ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك في مصر لتقديم التهنئة بمناسبة قُرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح فضيلة المفتي أن التجربة المصرية في العيش المشترك وتحقيق مبادئ المواطنة الكاملة تتجلى في مثل هذه المناسبات التي يحرص المصريون جميعًا على التشارك فيها.

وثمَّن الجميع الموقف المشرف للدولة المصرية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من حرب غزة، والجهود السياسية المصرية الرائدة في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني والجهود الحثيثة لضمان وتسهيل وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إليه مؤكدين أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق فضلًا عن العمل الدؤوب على وقف آلة الحرب والاعتداءات الغاشمة عليه.

وأكَّد الجميع على أهمية الأعياد كونها فرصة لتوحيد البشرية وتعزيز الروابط الإنسانية، وأنها تعكس قيم التضامن والمحبة والعطاء التي ينبغي أن نعيشها في حياتنا اليومية.

كما أشاد المهنئون بدَور فضيلة المفتي ودار الإفتاء في تعزيز التواصل والتفاهم بين الأديان المختلفة، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع ونشر ثقافة التسامح والمحبة والسلام.