الرئيس السيسي يشارك أسر وأبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أبريل 2024 01:32 مساءً - شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مصافحة عدد من الأطفال والحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في بداية الاحتفالية - التي شاركت فيها عائلات فلسطينية من غزة - إنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها.

وبدأت الاحتفالية بعروض فنية واستعراضية.

وقدمت الفنانة صفاء أبوالسعود أغنيتها الشهيرة "أهلا بالعيد"، وسط مشاركة مجموعة من الأطفال.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للفنانة صفاء أبوالسعود على تواجدها وحرصها المشاركة في الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء.. وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال مشاركتها في فعاليات الحفل، عن سعادتها بقضاء أول يوم العيد في احتفالية أسر الشهداء بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، موضحة أنها لأول مرة تؤدي الأغنية على خشبة المسرح، حرصا منها على إدخال البهجة لصدور أسر الشهداء.

عقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قوتنا في لمتنا" شاركت فيه مجموعة من الفنانين: أحمد حلمي، أحمد أمين، منى زكي، منة شلبي، ياسر جلال، دينا الشربيني، أكرم حسني، صابرين، نيللي كريم، إسعاد يونس، هشام ماجد، وأحمد عز، حيث استعرضوا ذكرياتهم مع العيد.

وفي نهاية الفيلم.. تقدم الفنانون بالتهنئة لأهالي الشهداء بعيد الفطر، مؤكدين أن ما قدمه الشهداء في سبيل الحفاظ على أمن البلاد وسلامتها لا يمكن أن ينسى.

عقب ذلك أدي مجموعة من أبناء الشهداء فقرة غنائية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ إهداء لأرواح آبائهم.

تلى ذلك أغنية وطنية أداها الفنان أحمد سعد، كما غنى أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، في عرض أدخل البهجة والسعادة على نفوس الأطفال.

عقب ذلك كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من أسماء الشهداء وحرص على الحديث مع أسرهم.

الشهداء الذين تم تكريم أسمائهم:

الشهيد البطل الرائد سامح السيد موسى عبد الجواد، والذي استشهد في مهمة حفظ سلام في مالي.

البطل رائد محمد جمال محمد علي، والذي استشهد أثناء تنفيذ مهمة في منطقة جنوب سيناء.

الملازم أحمد فراج عبدالصبورعلي، والذي استشهد في العريش.

مساعد شرطة شحاتة مصطفى أبواليزيد، الذي استشهد أيضا أثناء تنفيذ مهمة في العريش.

الجندي محمود سمير عليوة، الذي استشهد في شمال سيناء، والذي حرصت والدته على إلقاء قصيدة كتبتها من أجل الشهداء.

والمقدم مصطفى عبدالرزاق، والرائد مصطفى محمد صلاح الدين، وأمين شرطة السيد محمد غازي إسماعيل، وشيخ خفراء السيد عبد الله السيد محمد، وخفير نظامي أول السيد السعيد محمود حامد.

وعقب انتهاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تكريم الشهداء خرج للساحة الخارجية من مقر الاحتفال بصحبة مجموعة من الأطفال.

وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التفاعل مع الأطفال أثناء لهوهم وشاركهم بعض الألعاب.

واختتمت الاحتفالية بتوسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع أبناء الشهداء.