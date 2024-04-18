مئات الشاحنات المصرية تستعد للدخول إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 04:28 مساءً - قال مراسل القاهرة الإخبارية، أيمن عماد، إن مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى الأراضي المحتلة لإغاثة الشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه الشاحنات تخضع لآلية حسب الآليات المتفق عليها من الجانب الإسرائيلي والمصري.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تذهب إلى منطقة العوجة لتخضع إلى عمليات التدقق والمراجعة قبل أن تعود مرة أخرى إلى معبر رفح حتى تتمكن من العبور إلى الأراضي الفلسطينية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن هذه الشاحنات تأتي معظمها من الجانب المصري، موضحا أن بنك الطعام المصري يساهم بشكل كبير في هذه المساعدات الإنسانية، والتحالف الوطني المصري الذي يواصل إرسال القوافل المساعدات تابعاً إلى الجانب الإسرائيلي أخر هذه القوافل التي وصلت أمس 126 شاحنة، محملة بكثيرا من المساعدات الإنسانية.