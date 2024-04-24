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القبض على المتهمين بإشعال منزل في أسيوط بعد شائعة بناء كنيسة دون ترخيص

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر أمني بالمنيا، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 15 شخصًا من الذين شاركوا في إشعال النيران في 5 منازل للأقباط بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، بعد انتشار شائعة بناء منزل تحت الإنشاء كنيسة بالقرية دون ترخيص.

كان العشرات من المسلمين، بقرية أبو يعقوب قد تظاهروا أمام منزلًا تحت الإنشاء، احتجاجًا على بنائه كنيسة دون ترخيص، وقام عدد من المتطرفين بإشعال النيران في المنزل؛ حيث امتد الحريق إلى 4 منازل أخرى للأقباط.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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