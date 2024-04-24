الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده لخدمة الأشقاء الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 أبريل 2024 06:32 مساءً - أعلن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، عن أن جهودة تتواصل لخدمة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال دور يقدمه المتطوعين في مواقع تواجد الفلسطينيين من مصابين ومرضى ومرافقيهم بمراكز المحافظة، منذ بداية الحرب علي غزة حتى أبريل الجاري.

وقال الدكتور خالد زايد ، رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء في بيان صحفي إنه تم الوصول لمواقع الفلسطينيين في مستشفيات العريش و بئر العبد والشيخ زويد ونخل ونقطة السبيل الإنسانية والمستشفيات العائمة بميناء العريش الفرنسي والإيطالي والإماراتي والنادي الرياضي في بئر العبد والمجلس الشعبي في بئر العبد ومركز شباب الكوثر في الشيخ زويد و مطار العريش والمنطقة اللوجستية ومعبر رفح البري و نادي اتحاد سيناء وعمل على تقديم الدعم 1209 متطوعين. وأوضح خالد زايد، أنه تم تقديم 10284 حقيبة نظافة و2327 قطعة ملابس و901 بطانية و689 مراتب ومخدة و5515 عبوة دواء و56330 زجاجة مياه و62896 كرتونة مواد غذائية.