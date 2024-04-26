قصة اعتناق باتريس بوميل مدرب مولودية الجزائر الإسلام (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 أبريل 2024 06:32 مساءً - أعلن الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، اعتناقه الإسلام بشكل رسمي، بعد أن نطاق الشهادتين، داخل أحد مساجد الجزائر، وقام بتغيير أسمه إلى أمير.

وقام مدرب فريق مولودية الجزائر، بنطق الشهادتين، داخل مسجد جنان مبروك بالحراش وهو أحد المساجد في الجزائر، وقام بتغيير اسمه إلى أمير.

وكانت تقارير صحفية جزائرية قد أشارت إلى أن المدير الفني لفريق المولودية، قد تزوج منذ فترة من فتاة جزائرية، وقام بصيام عدد من أيام شهر رمضان المبارك.

وكان بوميل صاحب الـ 46 عاما، قد تولى تدريب منتخب زامبيا بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار، وعمل مساعدا للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.