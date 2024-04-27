أحمد جودة - القاهرة - هييجي امتي بقي.. متى شم النسيم 2024؟

هييجي امتي بقي.. متى شم النسيم 2024؟.. ينتظر العديد من الأشخاص بفارغ الصبر شهر مايو بسبب الأيام الرسمية الإجازات التي يحتويها، ومن ضمنها يوم شم النسيم. يسعى الكثيرون لمعرفة تاريخ شم النسيم لعام 2024، خاصة أولئك الذين يخططون للسفر وقضاء العطلات مع عائلاتهم.

متى شم النسيم 2024؟

هييجي امتي بقي.. متى شم النسيم 2024؟

وعن متى شم النسيم 2024، الذي يحل بعد إجازة عيد العمال التي توافق يوم 1 من شهر مايو، يكون موعد شم النسيم يوم 6 من نفس الشهر وتكون الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

الإجازات المُتبقية في 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تكون في الفترة من الاثنين 17 من شهر يونيو، وحتى الأربعاء 20 من ذات الشهر.

- إجازة ثورة 30 يونيو التي توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية التي توافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو التي توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر التي توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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