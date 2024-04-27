"الوطنية للتدريب" تشهد فعاليات برنامج تدريب القيادات الوسطى بوزارة الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 08:26 مساءً - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، فعاليات اليوم التدريبي الأول للدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي المصمم خصيصًا للقيادات الوسطى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، والذي يهدف لتطوير الكفاءات القيادية داخل الوزارة، وتأهيلها بالمفاهيم النظرية والتدريبات العملية، التي تعمل على صقل المهارات الشخصية والقيادية لديهم.

يذكر أن الدفعة الثالثة من البرنامج تأتي في ظل النجاح الذي حققته الدفعتان الأولى والثانية في تحقيق أهداف البرنامج من احتياجات وتحسين مستوى الأداء العام للمتدربين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية وبين وزارة الصحة والسكان، حيث يُقَدَّمُ البرنامج تحت مظلة "مدرسة القيادة للعاملين بالدولة المصرية" بالأكاديمية الوطنية للتدريب.