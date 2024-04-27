محافظ الإسكندرية يستقبل ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني بإستاد الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 09:31 مساءً - فى حفل اسطوري وبمشاركة هيلتون الاسكندريه استقبل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف واللواء هشاملكفى مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جلالة الملك احمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق ونجله الأمير محمد علي وزوجته الاميرة نوال فؤاد و الوفد المرافق لهم ، فى بداية الإحتفالية تم عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية يليه تم إطلاق حمامة السلام من قلب مقصورة ستاد الإسكندرية ، وتم إهداء جلالته درع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة .

كما تم تبادل الإهداءات التذكارية مع السادة مسؤولى الجهات المشاركة فى الإحتفالية.

حيث قام أحمد صدقي مدير عام هيلتون الكورنيش باهداء جلاله الملك السابق درع الفندق ترحيبا به فى مدينه الإسكندرية العريقة.

وحظيت زيارة جلالة الملك احمد فؤاد الثاني وعائلته تفاعل كبير من مسؤولى الجهات التي حضرت للترحيب به، وتم تنظيم عروض فنية متنوعة للاحتفاء بقدومه ، وتفاعل جلالته مع الحضور وتبادل التحيات معهم بكل تواضع. وخلال الزيارة التاريخية زار جلالته عده معالم ملكية عديده بالمدينه منها قصر رأس التين وقصر المنتزه متحف المجوهرات الملكية وكذلك مكتبة الإسكندرية ومنطقة وسط المدينه وشارع فؤاد.