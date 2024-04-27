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أحمد جودة - القاهرة - زادت حالة من الجدل الواسع علي منصات التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، حول حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، خاصة بعدما تم الإعلان عن إضافة زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين والتي من المقرر صرفها شهر مايو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على حقيقة الخبر وموعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مايو.

نرصد لكم حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

وفي ضوء البحث المتزايد، عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن موعد نزول رواتب التقاعد المتخصصة شهر مايو 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها للمتقاعدين بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 ويستمر الصرف للمواطنين على مدار اليوم، وذلك أيضًا للمتقاعدين في التأمينات الإجتماعية، أما عن الأخبار المتداولة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين فقد أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن الخبر المتداول غير صحيح بالمرة وأنه في حالة نزول أي زيادة في رواتب المتقاعدين سوف يتم الإعلان عن هذا على الصفحة الرسمية للمؤسسة على الإنترنت

رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024

وبعد. معرفة حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين قبل موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، تساءل الكثير عن رابط الاستعلام، وأوضحت التأمينات كيفية التسجيل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

زيارة المؤسسة العامة للتقاعد على الإنترنت.

ثم ادخل بيانات المتقاعد في الخانات الموضحة أمامك.

واضغط على الخدمات.

ثم اضغط على خدمات الأفراد.

اختر التقاعد العسكري والمدني.

اختر متقاعد.

وابحث عن الخدمة المراد الإطلاع عليها.

ما هو سبب تغيير موعد صرف رواتب التقاعد



أما عن قرار تغيير موعد نزول معاشات المتقاعدين وذلك من أجل توحيد موعد الصرف في شتى أنحاء المملكة،ولكي يحصل جميع المتقاعدين في المملكة على رواتبهم في اليوم الأول من الشهر الميلادي وكذلك حتى يتمكنوا من صرف مستحقاتهم في أول الشهر وليس آخره لشراء ما يلزم من احتياجات.

شروط الحصول على معاش المتقاعدين 2024

حددت التامينات الاجتماعية الشروط اللازم توافرها، والتي تتمثل في

١- يجب علي المتقدم أن يكون مواطنه السعودية.

٢- بالنسبة للنساء، فبحسب السن القانوني للاستفادة من معاش المتقاعدين لا يقل عن 55 عامًا.

٣-اما للراجل، فوفق السن القانوني للحصول على معاش التقاعد للرجال لا يقل عن 60 عامًا.

٤-يجب علي المتقدم أن يكون حاصل علي الجنسية السعودية.

٥-يجب علي المتقدم أن يكون حاصل علي الاستقالة

٦- ومن ضمن الشروط أن لا تقل مدة العمل في المؤسسة لا تقل عن 120 شهر.

٧-يتوجب كذلك المتقدمين المفصولين بسبب التأديب أو دفع جميع اشتراكات التأمينات الاجتماعي