نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي يعلق على تهنئة السيسي لنادي الزمالك بعد الفوز بلقب الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتهئنة نادي الزمالك بعد تتويجه بالكونفدرالية، وهو دائم تقديم التهئنة لأي نادٍ رياضي يحقق انجازًا قاريًا.

شبانة: الرئيس السيسي حريص دائمًا على تهئنة الأهلي والزمالك على الانجازات القارية

قال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الرئيس السيسي حريص دائمًا على تقديم التهئنة، وسبق وهنئ النادي الأهلي بتتويجه بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بتهئنة الأندية والمنتخبات المصرية التي حققت انجازات رياضية، ولا أعرف لماذا يحاول البعض زرع الفتن، والمفترض أن هذه الأمور لا يجب أن يتحدث عنها أحد".

وأكمل: "أصبحنا في كل وقت نجد البعض يروج لأكاذيب وشائعات، ولم أصدق أن الناس انساقت وراء أخبار كاذبة، والرئيس عبدالفتاح السيسي سبق وقام بتهئنة الأهلي واخرها في النسخة السابقة من دوري الأبطال، ومنذ توليه المسئولية وهو حريص دائما على تهنئة القطبين والمنتخبات الوطنية في كل الألعاب حال تحقيق إنجازات رياضية".

وزاد: "هناك بعض الأشخاص (الموتورة) التي تخرج لنشر الأكاذيب، وتؤكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يهنئ سوى الزمالك فقط، وهذا كذب، والبعض يحاول ترسيخ أفكار غير صحيحة".

وأكد: "البعض يحاول زرع الفتن، باستغلال شغف وحب الناس للجماهير، من اجل الترويج لوجود تفرقة، والرئيس السيسي هو من منح تعليمات بضرورة تطوير البنية التحتية والملاعب، وهو يشرف بنفسه على برنامج لاكتشاف المواهب في كل انحاء مصر".

وأتم: "اطالب الجميع بضرورة التفكير دائما فيما يُقال، وليس كل ما يتردد عبر السوشيال ميديا حقيقة، علينا ألا ننساق وراء تلك الأكاذيب، وأن نبحث دائما عن الحقائق".