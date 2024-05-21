السعودية توجة تحذير عاجل وخطير .. عبور هذه الأماكن في المملكة يعني الموت

الرياض - محمد الاطلسي - حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ من عبور بحار الرمال والصحاري في المملكة. وقال خلال تغريدة نشرها عبر "تويتر": "إن بحار الرمال تُشكّل في السعودية نسبة كبيرة من مساحتها، مشيراً إلى أنه "يمكنك تخيُّل أن مساحة الربع الخالي فقط تعادل مساحة فرنسا".

وتابع: رمال الربع الخالي متصلة، ووعرة، وعظيمة، ومخيفة، وخطرة -وليس مَن رأى كمَن سمع- فلا تكاد تجد في هذه المساحة الشاسعة من الرمال مدينة أو قرية في وسطها، بل لا وادي يُذكر.

وأضاف: "تعد الصحاري في السعودية من أشد الصحاري جفافاً، وعليه، فإن عبور الصحاري (الربع الخالي، الدهناء، النفود الكبير، وغيرها)، خاصة في فصل الصيف، قد يعني الموت".