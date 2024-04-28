اعتبارا من يوم الأربعاء.. وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 09:32 صباحاً - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر مايو 2024، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل أول الشهر، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي خاطبت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات على مستوى محافظات الجمهورية بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والافرنجية، للتأكد من الالتزام ببيع الخبز السياحي والفينو بالأسعار المقررة، مع إلزام المخابز بكتابة سعر ووزن الرغيف في مكان واضح للمواطنين "رغيف سياحى وزن 80 جراما بـ 150 قرشا ووزن 40 جراما بـ 75 قرشا ووزن 25 جرام 50 قرشا، ورغيف وزن 50 جراما بـ 150 قرشا ووزن 35 جراما بـ 100 قرش"، وذلك في إطار الحرص على التصدي لأى محاولات من شأنها التلاعب في الأسعار، حيث تقوم غرفة عمليات الوزارة بمتابعة المديريات ولجان الرقابة يوميا وعرض تقرير على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ أي قرارات بشأن ذلك.