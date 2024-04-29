أكادمية البحث العلمى: الرئيس السيسى يستهدف إعداد جيل يواكب تطور سوق العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 01:33 مساءً - قال الدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث اتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أكاديمية البحث العلمي، إنّ فرص العمل في المستقبل ستكون متاحة بشكل أكبر لمن هم على دراية بتحليل البيانات وأنظمة الحوسبة وغيرها من المجالات التكنولوجية المتقدمة، مشددًا على أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستهدف إعداد جيل يواكب تطور سوق العمل.

وأضاف "بدوي"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين بسنت مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: "وهناك أيضا الأنظمة الحاسوبية الكبيرة وتأمين البيانات والمواقع، وكل هذه الوظائف ستكون مفتوحة خلال السنوات العشرة المقبلة لأن هذه التقنية تدخل في جميع مجالات الحياة".

وتابع: "لدينا شباب متفوق علميا في هذه المجالات، ولديه الرغبة للنجاح فيها، وهو ما يدفعه إلى الالتحاق بهذه الوظائف"، مشددًا على أن تعلم الآلة أساس كل أنظمة الذكاء الاصطناعي أساس كل شيء في هذا المجال، كما أن تحليل البيانات أمر مهم جدا للغاية في التسويق الإلكتروني وعمل خطط استراتيجية ومعرفة نوعية المستخدمين بالإضافة إلى التأمين السيبراني.