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أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي عبر موقع التضامن الاجتماعي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 عبر موقعها الرسمي، حيث حرصت الوزارة على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات لذوي الهمم، فمن أجل هذا وفرت إمكانية الاستعلام عن الحالة إلكترونيًا فلا داعي للمتقدم التوجه إلى مقر المؤسسة نفسها، ويأتي ذلك تنفيذًا لحزمة الإجراءات التي أقرها رئيس الدولة بشأن دعم ذوي الاحتياجات وانخراطهم مع المجتمع.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024



بهدف مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وجعلهم قادرون على التأقلم على الظروف المعيشية، أتاحت وزارة التضامن إمكانية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي والاسم عبر الإنترنت، كما يمكن الاستعلام من خلال التواصل عبر الخط الساخن 1444، إذ تسعى الدولة للتسهيل عليهم في استخراج ذلك الكارت بكل سهولة، ولكي يتمكن المستفيد من إتمامه لا بد من اتباع الخطوات الآتية:



التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي مباشرة.

اختيار أيقونة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

إدخال اسم المحافظة والمنطقة التي ينتمي المستعلم لها.

تدوين بيانات مكتب الشؤون الاجتماعي التابع للمستعلم.

كتابة الاسم والرقم القومي المراد الاستفسار عنه.

أخيرًا الضغط على خانة الاستعلام، ومن ثم الانتظار لحين ظهور نتيجة الطلب.



أهم المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة



حددت وزارة التضامن الأوراق المطلوبة من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2024، كما كشفت عن الفئات المسموح لهم استخراج ذلك الكارت وهم ذوي الإعاقة الجسدية وأصحاب متلازمة داون والقزامة، وكذلك أصحاب الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية، وفيما يلي أبرز المستندات المطلوبة:

صورة وأصل من البطاقة الشخصية.

عدد 2 صورة شخصية مقاس 4*6.

شهادة الميلاد بالنسبة للأطفال.

إقرار الوصاية على المعاق الغير كامل الأهلية.

إتمام جميع الفحوصات والأشعة المطلوبة من المتقدم.