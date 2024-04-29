نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. التعليم تلغي تكليف مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بإلغاء تكليف أسامة نوح رياض المكلف بأعمال إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وعودته إلى عمله الأصلي حرصا على الصالح العام.

وجاء نص الخطاب الذي حصل "دوت الخليج"، على نسخه منه بضرورة اتخاذ اللازم حيال تمكين الطالب معاذ وحيد محمد مقيد بالصف الثاني الثانوي العام بمدرسة براعم مصر الرسمية لغات من إداء امتحانات الترم الأول حرصا على عدم ضياع سنة دراسية واتخاذ اللازم حيال استثناء مدرسة براعم مصر الرسمية لغات من مواعيد تقديم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الصف الثالث الثانوي لكى تتمكن من تسليم لجنه النظام والمراقبة الامتحانات الثانوية العامة قطاع القاهرة تلك الاستمارات حرصا على مصلحة الطلاب.

وشددت الوزارة فى خطابها، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار قيد كلا من الطالبان الآتي اسمائهم بمدرسة براعم مصر الرسمية المتميزة لغات للعام الدراسي الحالى، الطالبة صوفيا رؤوف سمعان - بالصف الثالث الثانوي العام، والطالب معاذ وحيد محمد بالصف الثاني الثانوي العام.

الجدير بالذكر أن أسامة نوح، رفض تنفيذ قرار تحويل الطلاب المذكورين من إحدى المدارس الخاصة لمدرسة براعم الرسمية لغات والصادر بتاريخ ٢٠۲۳/۱۱/۱۳ بمعرفة مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية السابق.