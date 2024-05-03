الأمم المتحدة تقر التوغل فى رفح الفلسطينية قد يكون مذبحة وضربة للإنسانية بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 02:30 مساءً - أكدت الأمم المتحدة، أن التوغل في رفح الفلسطينية يمكن أن يكون "مذبحة وضربة" لا تصدق للعملية الإنسانية في كامل قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.