ملف العمل في ”الجمهورية الجديدة”.. الحلقة الحادية عشر ..”وزارة العمل ..و خطط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:32 صباحاً - وتحرص وِزارة العمل على تَمكِين المرْأة اِقْتصاديًّا ..ونذكِّر على سبيل المثَال لََا الحصْر ، نَجَاح برْنامج تدْريبيٍّ ، اِسْتهْدف 305 اِمرأَة ، لِتأْهيلهنَّ لِسوق العمل ، بِالتَّعاون بَيْن " وَحدَة المساواة بَيْن الجنْسيْنِ " ، بِوزارة العمل ، وشركَاء محلَّيْنِ ودوْليِّين ، خِلَال الفتْرة مِن سِبْتمْبر 2023 ، وَحتَّى مَارِس 2024 ، " 200 يَوْم " ، لِيأْتي فِي إِطَار إستكمال خُطَّة " الوزارة " ، لِتمْكِين المرْأة اِقْتصاديًّا ، بِتأْهيلهنَّ لِسوق العمل ، ومساعدتهنَّ على إِقامة مشْروعات صَغِيرَة ، تنْفيذًا لِتوْجيهات السَّيِّد اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمْهوريَّة.. وأنَّ وِزارة العمل كَجُزء مِن الدَّوْلة المصْريَّة تُؤْمِن بِدَور المرْأة فِي التَّنْمية ، لِذَلك تَحرِص على تَنفِيذ سِياسة دَمجهِن فِي سُوق العمل مِن خِلَال توْعيتهنَّ بِحقوقهنَّ وواجباتهنَّ دَاخِل مَواقِع العمل والْإنْتاج ، وأيْضًا دَمجُهن فِي كَافَّة الدَّوْرات التَّدْريبيَّة المهْنيَّة اَلتِي تُنَفذهَا الوزارة عن طريق مَراكِز التَّدْريب الثَّابتة ، والْمتنقِّلة على المهن اَلتِي يحْتاجهَا سُوق العمل .. كمَا أنَّ الوظائف وملْتقيات التَّوْظيف اَلتِي تُعْلِن عَنهَا " الوزارة " ومديريَّاتهَا فِي المحافظات ، بِالتَّنْسيق مع شركات القطَاع اَلْخاص ، تَحظَى المرْأة على نصيب كبير مِنهَا . . . ووزارة العمل تُولي اِهْتمامًا بالغًا بِدَعم المرْأة المصْريَّة العاملة ، وتمْكينهَا اِقْتصاديًّا ، حَيْث أَنشَأت " وَحدَة المساواة بَيْن الجنْسيْنِ والتَّمْكين الاقْتصاديُّ لِلْمرْأة " بِرئاسة وزير العمل ، يتَّبعهَا " 27 " وَحدَة فَرعِية بِمديريَّات العمل بِالْمحافظات ، كمَا أَصدَرت الوزارة " دليل التَّفْتيش المسْتجيب لِلنَّوْع الاجْتماعيِّ " ، لِيسْترْشد بِه مُفتِّش العمل أَثنَاء عَمَليَّة التَّفْتيش على المنْشآتِ . . . فضْلا عن تَنظِيم عدد مِن الورش التَّدْريبيَّة لِتدْرِيب مُفَتشِي العمل والسَّلامة والتَّشْغيل على مَفاهِيم المساواة بَيْن الجنْسيْنِ والاتِّفاقيَّات الدَّوْليَّة ذات اَلصلَة ، ودليل التَّفْتيش اَلْخاص بِالنَّوْع الاجْتماعيِّ . . . كمَا صدر قرارَيْنِ وِزاريَّيْنِ مِن وزير العمل ، لِإعادة تَنظِيم تَشغِيل النِّسَاء لَيْلا ، مع اِتِّخاذ الإجْراءات اللَّازمة لِحمايتهنَّ ، وَتوفِير بِيئة عمل آمنة وَتوفِير وَسِيلَة اِنتِقال وفْقًا لِمَا يُحَدده القانون والْقرارات الوزاريَّة المنفِّذة لَه ، وإلْغَاء اَلقُيود الواردة على عدد مِن المهن . . . وجاءتْ إِشادة مِن مُنَظمَة العمل الدَّوْليَّة ، والْمجْلس اَلقوْمِي لِلْمرْأة ، والْعديد مِن المنظَّمات الوطنيَّة والدَّوْليَّة على ذَلِك . . . فضْلا عن المشاركة فِي إِطلَاق اَلخُطة الوطنيَّة لِتحْقِيق المساواة بَيْن الجنْسيْنِ فِي مَجَال العمل " 2022 - 2027 " فِي أَبرِيل 2022 ، وَالتِي تمَّ إِعْدادهَا مِن خِلَال لَجنَة ضَمَّت مُمثِّلِين عن كَافَّة الجهَات المعْنيَّة ، ومنظَّمة العمل الدَّوْليَّة ، والْجهات ذات اَلصلَة ، وَالتِي تَهدِف إِلى خَلْق إِطَار دَاعِم وَممكِن لِلْمرْأة ، وإعْدَاد دِراسة لِتحْلِيل الفجْوة بِشَأن الاتِّفاقيَّة الدَّوْليَّة رَقْم " 190 " والْخاصَّة بِالْعنْف والتَّحرُّش فِي عَالَم العمل ، لِتحْلِيل التَّشْريعات الوطنيَّة المتَّصلة بِالْعنْف والتَّحرُّش ، وأيْضًا إِطلَاق مَشرُوع النُّهوض بِالْمرْأة وَتنمِية مهاراتهَا وَالذِي يَستهْدِف تَنمِية مهارَات المرْأة الرِّيفيَّة والْبدويَّة . . . وَكَّل ذَلِك وغيْره يسير فِي اِتِّجاه الإسْتراتيجيَّة الوطنيَّة لِتمْكِين المرْأة المصْريَّة 2030 ، وَالتِي تُعَد مِصْر هِي الدَّوْلة اَلأُولى فِي العالم اَلتِي أَطلَقت " اِسْتراتيجيَّة وَطَنيَّة لِتمْكِين المرْأة المصْريَّة 2030 " ، بِمَا يَتَوافَق أَهدَاف التَّنْمية المسْتدامة ، مِمَّا يُؤكِّد إِيمَان الدَّوْلة بِالدَّوْر الرَّائد لِلْمرْأة المصْريَّة فِي النُّهوض بِالْمجْتمع ، وَضَرورَة تمْكينهَا ، وقد اِعتمَد سِيادة اَلرئِيس عَبْد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمْهوريَّة ، " الاسْتراتيجيَّة الوطنيَّة لِتمْكِين المرْأة المصْريَّة 2030 " فِي عام 2017 ، وَهِي بِمثابة خَارِطة طريق لِلْحكومة المصْريَّة لِتنْفِيذ كَافَّة البرامج والْأنْشطة الخاصَّة بِتمْكِين المرْأة ، وتحْتَوي " الإسْتراتيجيَّة " على 34 مُؤَشرا مِن أَهدَاف التَّنْمية المسْتدامة ، وتتكَوَّن مِن مَحاوِر : التَّمْكين السِّياسيُّ والْقيادة ، والتَّمْكين الاقْتصاديُّ ، والتَّمْكين الاجْتماعيُّ ، والْحماية . . .