نتنياهو: الهدف من عملية رفح القضاء على حماس وإعادة المختطفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 07:29 مساءً - قال وزير الاحتلال الإسرائيلى، بنامين نتنياهو، إن مقترح حماس بعيد عن المطالب الضرورية بالنسبة لإسرائيل.

وأضاف فى كلمة له اليوم الثلاثاء: "الدخول إلى رفح يخدم هدفين رئيسيين للحرب، وهما عودة مختطفينا والقضاء على حماس".

وسيطر جيش الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء، على الجانب الفلسطينى من معبر رفح البرى، وذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان بمنطقة العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيطر من الناحية التشغيلية على الجانب الفلسطينى من معبر رفح فى جنوب قطاع غزة، مُضيفًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.