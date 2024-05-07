مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسئوليات أمنية داخل غزه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 08:26 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا و موضوعا لما تداولته وسائل أعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسئوليات أمنية داخل قطاع غزه من أي نوع.

وسبق أن أكد مصدر رفيع المستوى، استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر حذرت من التداعيات السلبية لوقف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما أكد المصدر أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد، تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية.