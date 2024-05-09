أحمد ناجى قمحة: السردية الوطنية فى أحداث غزة هى الحقيقة وبعيدة عن الهوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 01:33 مساءً - أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إن السردية الوطنية المصرية هي الحقيقية فيما يتعلق بأحداث غزة ورفح الفلسطينية، مشددًا على أن ما يتم تقديمه عبر القنوات الإخبارية المصرية هو الحقيقة، وقال: «عليكم متابعة القنوات المصرية فقط مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز والقناة الأولى والنيل للأخبار».

وأضاف قمحة في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «السردية الوطنية المصرية بعيدة عن الهوى وتبحث عن تحقيق المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي العربي».، لافتاً إلى أن «الإعلام المصري يرصد الانتهاكات الحقيقية التي ترتكبها جيش ودولة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جينيف التي تعطي حقوقا للمدنيين في أوقات الحروب».

وأوضح قمحه، أن الاتفاقية المذكورة موقعة في أغسطس 1949 وبها مجموعة من البنود المهمة ذات الصلة بحقوق المدنيين، والانتهاكات الإسرائيلية مخالفة لها، وبسبب ذلك أحيلت للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إذ ألزمت بنود الاتفاقية بتوفير الممرات الغذائية وتعدم منع الغذاء والحفاظ على المنشآت الصحية وحقوق المدنيين في العمل.