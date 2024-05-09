أخبار مصرية

«طاقة النواب»: المصريون يدركون جهود الدولة للحفاظ على أمن الوطن

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 01:33 مساءً - قال النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية المصرية تسير على نهج حكيم في كل تحركاتها الخارجية، تبرهن على رصانة وحكمة مصر إزاء كافة الملفات الشائكة التى تلقى بظلالها على قطار التقدم والتنمية، مؤكدا أن مواقف الدولة إزاء العديد من الأزمات الراهنة تكشف عن قدرة القيادة السياسية لإدارة الأزمة بناءا على فكر سليم.

 

وأوضح، أن ملايين المصريين يدركون جهود الدولة المبذولة للحفاظ على أمن الوطن، مؤكدا أن القيادة السياسية تحظى بدعم شعبي، متابعا :"فهناك الملايين الذين يسيرون خلف القيادة السياسية في كافة القرارات المصيرية التى تتخذها، ويكون الهدف في المقام الأول مصلحة الوطن ورفعته فقط".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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