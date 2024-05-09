التموين: استلام 6.5 مليون طن قصب من المزارعين وانتاج 640 ألف طن سكر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 02:34 مساءً -

قال اللواء عصام البديوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم استلام نحو 6.5 مليون طن قصب سكر وانتاج نحو 640 ألف طن سكر كما تم سداد نحو 12 مليار جنيه كمستحقات المزارعين

جاء ذلك خلال افتتاحه أول برج لتبريد المياة بمصنع أرمنت للسكر بالاقصر بتكلفة إنشاء 1.3 مليون دولار بما يعادل 40 مليون جنيه حفاظًا على مياه النيل من التلوث، في إطار التعاون مع وزارة البيئة لتقليل الفاقد منه بإتباع التقنيات الحديثة فى معالجة مياة الصرف الصناعي للمصانع وإعادة تدويرها والالتزام بالمعايير الواردة بقانون حماية نهر النيل رقم (48) لسنة 82، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

وأضاف اللواء عصام أن الشركة تستهدف الموسم المقبل توريد أكثر من 6 ملايين طن قصب السكر؛ لأن الزيادة التى وضعتها الحكومة في أسعار التوريد شجعت المزارعين يقبلوا على العودة إلى زراعة قصب السكر وأنه يتم دراسة تقديم المزيد من الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القصب وتوريده إلى الشركة بدلًا من إعطاءه للعصارات التي تعمل بشكل غير شرعي "بير سلم" كما انه أنه جار عقد مفاوضات مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) على توريد كميات ضخمة في الأسمدة للشركة، حتى نستطع توفير السماد الحر للمزارعين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع جمعية مزارعي القصب على وضع تصور حول احتياج كل مصنع من الأسمدة.

وأوضح أن الشركة تدرس حاليًا توفير معدات حصد قصب سكر آليًا ما يحقق قطعًا مثاليًا له ولا يضر قصب السكر في الصفوف المجاورة، ما يضمن فقدان أقل للمحصول ومعدل إنبات عالي للموسم المقبل، وتوفير عملية تنظيف القصب للمزارعين، لافتًا إلى أن هناك عروض لشراء الحصادات الآلية من دول (الصين، والبرازيل وإيطاليا) كما أنه سيتم التركيز على تقديم خدمات للأرض، للعمل على زيادة متوسط إنتاجية الفدان وفقًا لحسابات شركة السكر والصناعات التكاملية من 31 طنًا إلى 41 طنًا، مطالبًا بضرورة إلزام المزارعين بتوريد جزء من محصولهم للشركة بنحو 25% من إجمالي الإنتاج، بجانب بضرورة وقف تشغيل العصارات مع بدء موسم توريد الشركة الأمر الذي سيدفع المزارعين إلى الإقبال على التوريد.