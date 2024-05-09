لقاء مع قائد المنطقة الجنوبية العسكرية .. شيوخ وعواقل حلايب وشلاتين يشيدون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 03:35 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أبناء المناطق الحدودية ، إلتقى اللواء أح / عمرو أحمد جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية بعدد من شيوخ وعواقل وأبناء مدينتى حلايب وشلاتين ، تناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين ، وإستعراض برامج التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات بمدينتى حلايب وشلاتين ، وكذا التعرف على مطالب وإحتياجات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها .

ونقل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشيوخ وعواقل حلايب وشلاتين ، وإعتزازهم بما يقدموه من جهود وطنية مشرفة لمساندة القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مؤسسات الدولة فى تلك القطعة الغالية من أرض الوطن .

وأعرب شيوخ القبائل عن تقديرهم العميق للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحل مشاكل المواطنين فى مدينتى حلايب وشلاتين ، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالى حلايب وشلاتين وأنهم جسد واحد ، وأشاد شيوخ وعواقل مدينتى حلايب وشلاتين بجهود أجهزة الدولة فى كافة القطاعات وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة .

حضر اللقاء عدد من مسئولى الأجهزة التنفيذية والشعبية ورموز الدين بمدينتى حلايب وشلاتين .