قائد القوات الجوية يلتقى نظيره بالمملكة العربية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 04:32 مساءً - إلتقى الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية صاحب السمو الملكى الفريق / تركى بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية لحضور حفل إفتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والإحتفال بتخريج الدفعة ( 103 ) من طلبة الكلية .

وعقد قائدا القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين القوات الجوية لكلا البلدين .

وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر فى دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات فى كافة المجالات مما يعزز من القدرة على مجابهة التحديات المشتركة فى ظل المستجدات الراهنة التى تشهدها المنطقة .

كما قدم قائد القوات الجوية المصرية التهنئة لنظيره السعودى بإفتتاح الكلية وما تضمه من منشآت حديثة وإمكانيات متقدمة وكذا تخريج الدفعة الجديدة مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجانبين .