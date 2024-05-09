السيدة انتصار السيسى ترحب بزيارة حرم سلطان عمان وتؤكد: زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 04:33 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة الجليله عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان، خلال زيارتها إلى القاهرة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعى: "أود أن أعبر عن سعادتي بلقاء ضيفة مصر العزيزة السيدة الجليله عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة".

ووصلت السيدة انتصار السيسى، زيارة السيدة الجليله عهد بنت عبدالله البوسعيدية، بالزيارة الغالية، وقالت: "زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر".











