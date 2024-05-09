استشهاد 3 فى قصف إسرائيلى استهدف مسجد ابن تيمية فى رفح الفلسطينية.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 06:32 مساءً - دمرت طائرات الجيش الإسرائيلى مسجد ابن تيمية فى مدينة رفح الفلسطينية جنوبى قطاع غزة، بشكل كامل، فى هجوم جديد شنته الخميس، حسبما ذكرت سكاى نيوز، وأظهرت لقطات فيديو المسجد وقد أصبح ركاما، بينما سقطت مئذنته على الأرض.

واستشهد 3 فلسطينيين بقصف الطائرات الإسرائيلي، الخميس، لحى البرازيل جنوب مدينة رفح الفلسطينية. وأفادت مصادر مختلفة "وصول 3 فلسطينيين إلى مستشفى الكويت التخصصى نتيجة للقصف الإسرائيلى فى محيط مسجد ابن تيمية فى حى البرازيل جنوب مدينة رفح". وأفاد شهود عيان أن القصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب المسجد، مما تسبب باستشهاد 3 وإلحاق أضرار بالمسجد.



