مستشار مركز الأهرام للدراسات: علاقة أمريكا وإسرائيل وصلت إلى تدهور غير مسبوق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 08:30 مساءً - قال الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وصلت إلى مستوى من التدهور غير المسبوق، على الرغم من أن الولايات المتحدة حليف إسرائيل الأهم.

وأضاف عبد الجواد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أن إسرائيل تتعامل مع الولايات المتحدة كما لو كانت ماكينة صرف آلي تقدم لها ما تريده من دعم، وليست كدولة كبرى لها سياستها ومصالحها، لذلك هناك تعارض حدث بين تل أبيب وواشنطن، نتيجة سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الراهنة انحرفت في مسارها بشكل كبير، وقال: "طريقة تعامل إسرائيل مع الولايات المتحدة شهدت خلافات وكان هناك حرص من واشنطن على ألا يخرج ذلك للعلن وأن يتم مناقشته في الغرف المغلقة".

وتابع: "الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لكي تبقى العملية في رفح عند المستوى الراهن، إلا أن الحكومة الإسرائيلية بها جناح يميني قوي وشديد الغطرسة، وهذه التيارات المتشددة إلا أنها تحتل مراكز استراتيجية جدا وبدون دعمها ستنهار حكومة نتنياهو، الذي يحرص على بقائها".