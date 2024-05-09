الخارجية الأمريكية: تعليق شحنة أسلحة لإسرائيل لن يؤثر على نتائج تقرير الأمن القومي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 09:32 مساءً - قال متحدث الخارجية الأمريكية: "إننا لم نر حتى الآن مؤشرات على قرب قيام إسرائيل بعملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية، مضيفا أن الحرب في غزة أدت إلى معاناة إنسانية وخسارة كبيرة في الأرواح، مؤكدا أنه على إسرائيل تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين في حربها بقطاع غزة.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن تعليق شحنة أسلحة لإسرائيل لن يؤثر على نتائج تقرير الأمن القومي الذي يتم العمل عليه الآن ويقيم استخدام إسرائيل وغيرها للأسلحة الأمريكية، لافتا إلى أنه على إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حماية المدنيين.

وتابع المتحدث أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية رفح الفلسطينية ستضعف موقفها في المحادثات المتعلقة بالمحتجزين وستقلل من مكانتها في العالم، لافتا إلى أننا مستمرون في الانخراط مع إسرائيل في دراسة التعديلات التي وضعتها حماس على مقترح الهدنة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.