نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الدواء: انتهاء البرنامج التدريبي عن تقييم ودراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انتهاء البرنامج التدريبي حول كيفية تقييم ودراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والتشخيصية.

وتم خلال البرنامج التدريبي، تبادل الخبرات حول كيفية تقييم ودراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعملية والتشخيصية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتبعة عالميًا بما يتناسب مع السوق المصري.

كما تم مناقشة كيفية دراسة الملف الفني ومحتوياته شهادات جودة، وكذلك اختبارات التحليل للمستلزم الطبي، وكذا الكاشف المعملي والتشخيصي، كما تم دراسة المستحدثات على الأدلة التنظيمية الأوروبية وعلى الملصقات والعلامات. (MDR)

يأتي ذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية الرامية للعمل على الارتقاء بالمستوى المهني لكافة العاملين بالهيئة وإطلاعهم على كافة المستجدات في جميع المجالات بما يساهم في بناء كوادر بشرية فاعلة وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي في ضوء العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".