نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعزي المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لوفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى وكيل الأزهر د/ محمد الضويني المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة لوفاة والدته، قائلًا: أتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور أسامة الحديدي، الرئيس التَّنفيذي والمدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة، في وفاة والدته الكريمة، وأدعو الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزقها الفردوس الأعلى، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها ويرزقهم الصبر والسلوان. "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".