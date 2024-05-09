أخبار مصرية

وكيل الأزهر يعزي المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لوفاة والدته

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعزي المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لوفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى وكيل الأزهر د/ محمد الضويني المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة لوفاة والدته، قائلًا: أتقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى  الدكتور أسامة الحديدي، الرئيس التَّنفيذي والمدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونيَّة، في وفاة والدته الكريمة، وأدعو الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزقها الفردوس الأعلى، وأن يربط على قلوب أهلها وذويها ويرزقهم الصبر والسلوان. "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا