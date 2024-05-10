الأردن يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 09:32 مساءً - رحب الأردن باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأكد الأردن أن اعتماد القرار بأغلبية 143 صوتا يعكس إجماعا دوليا على حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعا الأردن المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وصولا إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للقضية الفلسطينية.