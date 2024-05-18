ضبط شهادات ومستندات مزورة داخل كيان تعليمى وهمى يديره شخص بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 06:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى "غير مرخص"، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، لمنح شهادات فى عدة مجالات، مدعياً كونها معتمدة من إحدى الجامعات، والترويج لنشاطه الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط مالك ومدير الكيان وهو مقيم بمحافظة القاهرة، وعثر بحوزته على عدد من نماذج الشهادات والمستندات "المزورة" المنسوب صدورها لإحدى الجامعات، ختم أكلاشيه، وجهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.